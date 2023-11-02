أرقام اقتصاد المملكة خلال الربع الثالث من 2023

كشفت وزارة المالية في تقريرها الربعي لأداء الميزانية العامة عن تسجيل الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.3 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.77 مليار ريال، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 53% إلى 111.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقارنة بنحو 72.84 مليار ريال في الربع المماثل من 2022، بينما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 36% إلى نحو 147 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 229 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.