8 خدمات جديدة في منصة أبشر

تحت رعاية وزارة الداخلية تم تدشين8 خدمات جديدة في منصة أبشر وهي خدمة تجيير البطاقة الجمركية، نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، استبدال اللوحات للشركات، إصدار رخصة سير مركبة من المعارض، نقل ملكية دراجة آلية، إصدار رخصة سير دراجة آلية، تجديد رخصة السير المطورة، وتجديد رخصة القيادة المطورة، وأهم اهداف هذه الخدمات تحقيق ما تتطلع إليه وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، تمكين أفراد المجتمع من الوصول إلي الخدمات الإلكترونية بشكل أكبر، وتوفير خدمات مؤتمتة ذات كفاءة عالية، ستسهم هذه الخدمات في رفع جودة الحياة من خلال تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار لتوفير الوقت والمجهود، وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الأمن العام، تقليل عدد الزيارات لمقار وزارة الداخلية وقطاعاتها، وتسهيل الإجراءات للمنشآت والأفراد من الخدمات.