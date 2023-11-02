5 جوائز عالمية للسعودية في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2023

حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية 5 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2023، في دورته الـ30 التي أقيمت في دولة سلوفينيا، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الجاري، بمشاركة 73 طالباً من 17 دولة.

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وخطف الطالب أديب الشهري بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، الميدالية البرونزية، بعد رحلة إعداد وتأهيل في مؤسسة موهبة تلقى خلالها 1884 ساعة تدريبية، على أيدي نخبة من المدربين والخبراء السعوديين والأجانب.

وحقق الطالب حميد الهذلي بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، شهادة تقدير، بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة تلقى خلالها 3044 ساعة تدريبية.

كما حقق الطالب عيسى الموسى بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الأحساء، والذي تلقى 1084 ساعة تدريبية، شهادة تقدير.

وحصل الطالب عماد الحربي بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم القصيم، والذي تدرب 1233 ساعة تدريبية، على شهادة تقدير، كما حصل الطالب أحمد الهاشم من إدارة تعليم الأحساء، والذي تلقى 1084 ساعة تدريبية، على شهادة تقدير.

وقالت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ الدكتورة آمال الهزاع: إن هذا التألق والإنجاز تحقق بتوفيق من الله تعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة، لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية في مجال البرمجة، وبناء جيل مبدع.

وقدمت الأمين العام لمؤسسة "موهبة"، جزيل الشكر والتقدير لوزير التعليم، الأستاذ يوسف البنيان، على دعمه لمؤسسة "موهبة" وبرامجها، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين في مدارس التعليم العام، مضيفة أن هذا الفوز نتيجة تعاون بنّاء بين"موهبة"، والوزارة، وانعكست هذه الشراكة إيجاباً على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة، وإتاحة تقديم خدمات أكبر للموهوبين، وإيجاد بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات.

هذه المنافسة تركز على البرمجة لطلاب المدارس في المرحلة الثانوية، والذين لديهم خبرة في برمجة C++، وتقيمها البلدان المحيطة بشبه جزيرة البلقان، وتُعد هذه المشاركة الأولى للمملكة العربية السعودية في هذه المسابقة.