عاصفة كيران تجتاح إنجلترا.. وتتسبب في فوضى واسعة النطاق

أغلقت مئات المدارس في جنوب إنجلترا، يوم الخميس، إثر عاصفة "كيران" التي أسفرت عنها الرياح العاتية والأمطار الغزيرة مما تسبّبت في فوضى واسعة النطاق.

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ورفع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني درجة التحذير من الرياح، إلى ثاني أشد درجة تحذير في جنوب إنجلترا.

وأوضح المكتب أن من المتوقع حدوث فيضانات في عدة مناطق، معظمها على الساحل الجنوبي، مضيفاً بأن سقوط أسطح المباني وخطوط الكهرباء والأشجار على الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، أمر محتمل جراء العاصفة.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن العاصفة تسببت في فوضى واسعة النطاق في قطاع النقل، ويتوقع أن تستمر عمليات إلغاء وتأخير في الرحلات حتى يوم السبت.

وبلغت سرعة رياح عاصفة "كيران" أكثر من 160 كيلومتراً في الساعة.