أخبار دوليّة

كيربي: لا مؤشرات على دخول حزب الله “بكامل قوته” في الصراع

2 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي
جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي

قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي اليوم الخميس إن البيت الأبيض يشعر بالقلق من الهجمات التي يشنها حزب الله على القوات الإسرائيلية مع تبادل إطلاق النار وتصاعد أعمال العنف على الحدود اللبنانية لكن لا يوجد ما يشير إلى أن الجماعة المدعومة من إيران مستعدة "للدخول بكامل قوتها" في الصراع.

وقال كيربي في إفادة صحفية "نحن، والإسرئيليون أيضا، قلقون من الهجمات المستمرة على القوات الإسرائيلية في الشمال، لكنني أعتقد أننا لم نر بعد أي مؤشر محدد على أن حزب الله مستعد للدخول بكامل قوته" في الصراع.

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