تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الأشقاء في غزة تتجاوز 145 مليون ريال

تجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر منصة "ساهم"، 145 مليون ريال.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح المركز أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.
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