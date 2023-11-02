تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الأشقاء في غزة تتجاوز 145 مليون ريال

وأوضح المركز أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.

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