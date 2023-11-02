الأحوال المدنية: لا صحة حول ماتم تداوله عن طرح وظائف شاغرة

أكد الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية، مساء اليوم الخميس، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية، داعيا إلى أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" على مدى الأيام الماضية، أنباء عن وجود وظائف شاغرة في الوكالة.

في سياق مختلف، واصل الحساب نشر خدماته، مشيرًا إلى أنه "يمكن تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة للزيارة".