نيران الاحتلال تلتهم الآلاف من أشجار الزيتون في لبنان

التهمت النيران التي اندلعت جراء قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في جنوب لبنان الآلاف من أشجار الزيتون.

وأفاد وزير الزراعة اللبناني بأن الحرائق التي نشبت نتيجة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان أتت على نحو 40 ألف شجرة زيتون وأحرقت أراضٍ تمتد على مساحة مئات الكيلومترات المربعة، وهذا يُعَد ضربة قوية لأحد المحاصيل الرئيسية في البلاد.

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وتشتعل الحرائق يوميًا على الجانب اللبناني من الحدود منذ بدء تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في الشهر الماضي.

وقال وزير الزراعة، عباس الحاج حسن: "40 ألف شجرة تعني 40 ألف تاريخ نخسرهم، فشجرة الزيتون تمثل رمزًا للروحية بالنسبة للناس. أجدادنا زرعوها ونحن نخسرها اليوم".

واتهمت إسرائيل بإشعال هذه الحرائق باستخدام قذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض بهدف تدمير المناطق الحرجية التي تُستخدم كغطاء.

ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الاتهام وقال إن أنواع قذائف الدخان التي يستخدمها لا تحتوي على فسفور أبيض.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن نحو 130 حريقا في 60 قرية والمناطق المحيطة بها اندلعت خلال القتال.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يزرع الزيتون على أكثر من 20 بالمئة من الأراضي الزراعية في لبنان، ويوفر دخلا لأكثر من 110 آلاف مزارع، بما يمثل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للبلاد.