فرنسا ترسل حاملة طائرات هليكوبتر ثانية إلى ساحل غزة

تعتزم فرنسا إرسال حاملة طائرات هليكوبتر ثانية قبالة سواحل غزة في إطار عملها مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لإيجاد وسيلة لتقديم المساعدات الطبية للمتضررين من القصف الإسرائيلي في المنطقة المحاصرة.

أرسلت باريس بالفعل حاملة الطائرات "تونير" إلى شرق البحر المتوسط ​​فيما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها مهمة لدعم مستشفيات غزة. وبدأت مصر هذا الأسبوع قبول أعداد محدودة من الجرحى عبر حدودها مع غزة.

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو لراديو فرانس إنفو حاملة طائرات الهليكوبتر ديكسمو ستتجه الآن أيضا إلى المنطقة.

وأضاف ليكورنو "يتم تجهيزها لتحويلها إلى سفينة مستشفى".

وقال مصدر عسكري فرنسي إن الحاملة تونير التي تضم نحو 60 سريرا وجناحين للعمليات الجراحية لا يمكن استخدامها إلا مؤقتا وكدعم لمستشفى أكبر على الأرض.

وحين سُئل عن احتمالات نقل الأشخاص من البر إلى البحر، قال ليكورنو إن الأمور ما زالت في طور التخطيط والمناقشات مستمرة مع السلطات المصرية والإسرائيلية.