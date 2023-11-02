89 مليار دولار إيرادات أبل في الربع الأخير من 2023.. الانخفاض يتواصل

أعلنت شركة Apple عن نتائج الربع الرابع من 2023.

وهبطت الإيرادات إلى 89.5 مليار دولار في الربع المالي الرابع -الذي انتهى في 30 سبتمبر- مقارنة بمتوسط ​​تقديرات البنوك الأميركية البالغ 89.4 مليار دولار. ولم تقدم شركة "أبل" توقعات رسمية للربع الحالي، التزاماً بالسياسة التي تتبعها منذ الوباء.

وأكدت شركة أبل أن الأرباح تفوق المتوقع في الربع المالي الرابع، وتغلبت على توقعات المحللين في المبيعات وربحية السهم، لكنها سجلت انخفاض المبيعات الإجمالية للربع الرابع على التوالي.

وانخفضت كل أعمال الأجهزة خارج آيفون iPhone على أساس سنوي، مع انخفاض كبير في أجهزة آيباد وماك.

سجلت شركة "آبل" أرباحًا وإيرادات أقوى من المتوقع في الربع الثالث، لكن السهم تراجع مع انخفاض إجمالي المبيعات للربع الرابع على التوالي.

وتراجع سهم الشركة في تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الخميس، بنسبة 1% إلى 175.88 دولار، بعدما أنهى التداولات العادية مرتفعًا بنسبة 2.05%.

وأشارت الشركة في بيان الخميس عقب إغلاق السوق، إلى تراجع في أداء أعمال الأجهزة – باستثناء أيفون – في الوقت الذي نمت فيه أعمال الخدمات بقوة.