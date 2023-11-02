الملح “تهديد محتمل” للإصابة بالسكري

أفاد باحثون إن إضافة الملح إلى الطعام بصورة منتظمة يعد عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتشير البيانات المأخوذة من أكثر من 400 ألف بالغ بالمملكة المتحدة إلى أن من لديهم أعلى استهلاك للملح يواجه ن خطرا أعلى بنسبة 39% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بمن لا يستخدمون هذا المكون.

وقال العلماء إن الدراسة التي نُشرت في مجلة Mayo Clinic Proceedings كانت الأولى التي أظهرت هذا الارتباط.

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وأوضح البروفيسور لو تشي، المؤلف الرئيسي للدراسة من كلية الصحة العامة والطب الاستوائي بجامعة تولين في الولايات المتحدة: "نعلم بالفعل أن تقليل استهلاك الملح يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، ولكن هذه الدراسة تظهر لأول مرة أن استبعاد الملح من النظام الغذائي يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أيضاً".

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بعدم تناول أكثر من 6 غرامات من الملح يوميًا.

وقام الباحثون بفحص بيانات 402,982 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات على الإنترنت تتضمن سجلات طبية ونمط حياة لنصف مليون بريطاني.

وتم استخدام استبيانات لتقييم كمية الملح التي تمت إضافتها إلى الطعام، لكنها لم تشمل الملح الذي يستخدم في الطهي.

وقال البروفيسور تشي إن الفريق ركز بدلاً من ذلك على اختبار "مؤشر سلوكي جديد لتناول الملح على المدى الطويل".

وأخذ الباحثون في اعتبارهم عوامل مثل العمر والجنس والعرق والخصائص الجسدية مثل الطول والوزن ومحيط الورك والتدخين والشرب ومستويات النشاط البدني والدخل ومستويات التعليم.