أياكس ينهي مسلسل هزائمه بثنائية في فوليندام بالدوري الهولندي

وضع أياكس أمستردام حدا لمسلسل هزائمه في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم، الذي استمر في لقاءاته الثلاثة الأخيرة في المسابقة.

وتغلب أياكس 2 / صفر على ضيفه فوليندام، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة للمسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يسجل فريق العاصمة الهولندية هدفيه في النصف الثاني من اللقاء عن طريق ستيفن بيرجوين والإنجليزي تشوبا أكبوم في الدقيقتين 57 و89 على الترتيب.

ويعاني أياكس من بداية مخيبة للغاية في البطولة هذا الموسم، ليبتعد مبكرا عن صراع المنافسة على لقب البطولة، التي يحمل الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا به برصيد 36 لقبا.

وأصبح في جعبة أياكس، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم مقابل تعادلين و5 هزائم، 11 نقطة في المركز العاشر، بفارق 19 نقطة كاملة خلف غريمه التقليدي أيندهوفن، الذي يتربع على القمة.

في المقابل، تجمد رصيد فوليندام، الذي نال خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وكان أياكس، الذي خسر أمام ألكمار وأوتريخت وأيندهوفن يطمع هذا الموسم في استعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة فينورد روتردام.