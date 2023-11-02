أخبار الرياضة

الوداد المغربي يعلن وفاة لاعبه فلوح بعد حادث سير

3 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

أعلن نادي الوداد المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الخميس وفاة لاعبه أسامة فلوح عن عمر يناهز 24 عاما بعدما قضى ما يقرب من ثلاثة أسابيع في المستشفى بسبب حادث سير خطير.

وقع الحادث في 11 أكتوبر ونُقل فلوح لمستشفى لكنه لازم العناية المركزة طوال تلك الفترة.

وقال النادي المغربي في بيان عبر حسابه الرسمي "بأسى وأسف عميقين تلقى المكتب المديري (مجلس إدارة) نادي الوداد الرياضي نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح.

"وبهذه المناسبة يتقدم السيد سعيد الناصيري بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه واللاعبين والأطقم والإداريين بأحر التعازي إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه".