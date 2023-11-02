الوداد المغربي يعلن وفاة لاعبه فلوح بعد حادث سير

أعلن نادي الوداد المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الخميس وفاة لاعبه أسامة فلوح عن عمر يناهز 24 عاما بعدما قضى ما يقرب من ثلاثة أسابيع في المستشفى بسبب حادث سير خطير.

وقع الحادث في 11 أكتوبر ونُقل فلوح لمستشفى لكنه لازم العناية المركزة طوال تلك الفترة.

وقال النادي المغربي في بيان عبر حسابه الرسمي "بأسى وأسف عميقين تلقى المكتب المديري (مجلس إدارة) نادي الوداد الرياضي نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح.

"وبهذه المناسبة يتقدم السيد سعيد الناصيري بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه واللاعبين والأطقم والإداريين بأحر التعازي إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه".