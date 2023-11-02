حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ترتفع لـ9077 في غزة

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 9077 شخصاً.

وقد أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة 16 فلسطينياً، بينهم صحفي وأسرته، جراء قصف عنيف استهدف مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن من بين ضحايا الهجوم الإسرائيلي 3760 طفلاً و2326 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 32 ألفاً بجروح مختلفة، ويغلب عليهم الأطفال والنساء.

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في سياق متصل، أعلن مستشفى الشفاء - وهو أكبر مستشفى في قطاع غزة - توقف مولد الكهرباء الرئيسي عن العمل بسبب نفاد الوقود وعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله للأسبوع الرابع على التوالي، مما يهدد حياة مئات الجرحى والمرضى.