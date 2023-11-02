نجم أستون فيلا السابق: صلاح سينتقل للدوري السعودي

توقع اللاعب السابق لنادي أستون فيلا، جابريل أجبونلاهور، مستقبل النجم محمد صلاح مع ليفربول بعد انتهاء الموسم الحالي، حيث ينتهي عقد صلاح في يونيو 2025.

ورغم اهتمام عدة أندية من الدوري السعودي بمن فيها الاتحاد، إلا أن أجبونلاهور يرى أن صلاح سيتجه إلى السعودية بنسبة 100% وسيصبح اللاعب الأعلى أجراً هناك.

يذكر أن اتحاد جدة كان قد حاول ضم محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن ليفربول رفض التفريط في اللاعب المصري.

وحقق صلاح تسجيل 8 أهداف مع ليفربول في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يتنافس مع الهداف إيرلينج هالاند الذي يتصدر الترتيب برصيد 11 هدفًا.