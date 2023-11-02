الدفاع المدني ينقذ شخصاً علِق داخل مركبته في الطائف

أعلن الدفاع المدني في مدينة الطائف عن إنقاذ شخص احتُجز في سيل داخل مركبة.

ونشر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في منصة "إكس (تويتر سابقا)" صورة من عملية الإنقاذ، مشيرا إلى أن الرجل الذي علق في السيل بصحة جيدة.

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الأرصاد: أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة على منطقة عسير

ووثق مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهواتفهم لقطات لاندفاع سيول الأمطار الغزيرة بشوارع في الطائف.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن عن التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.