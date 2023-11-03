الأرصاد: ازدياد فرص هطول الأمطار في مناطق عِدّة من المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم،الرياض والشرقية.

إقرأ أيضًا: الأرصاد: أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة على منطقة عسير

كما توقع المركز في بيانه، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

إقرأ أيضًا: الأرصاد: ازدياد فرص هطول الأمطار على شرق ووسط المملكة

وعن حالة البحر، أوضح التقرير إلى أنه متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

إقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من المملكة