قرعة قوية للنصر والهلال في كأس خادم الحرمين

أُجريت مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023-2024، لتسفر عن مواجهات قوية.

وأسفرت القرعة، عن مواجهتين قويتين تجمع ما بين الشباب والنصر، والهلال (حامل اللقب) أمام التعاون، فيما يلتقي الاتحاد مع الفيصلي، وأبها في مواجهة الخليج.

وتلعب منافسات الدور ربع النهائي من البطولة في 11 و12 ديسمبر المقبل، باستثناء مباراة الفيصلي والاتحاد التي ستُحدَد لاحقاً بسبب مشاركة الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية.

وراعت لجنة المسابقات المرونة في برمجة المباريات، حال تأهل الاتحاد في الأدوار المتقدمة من البطولة، بما لا يتعارض مع مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية، حال تقدمه في البطولتين معًا.

وتركت القرعة تسمية الملاعب التي تستضيف مباريات دور الـ8 إلى وقت لاحق بعدما حسمت الفرق صاحبة الضيافة التي تلعب المواجهة على أرضها.

يُذكر أن الهلال كان قد تُوّج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويبحث الهلال عن المحافظة على اللقب والوصول إلى الرقم 11 في عدد البطولات، بينما يسعى الاتحاد إلى اللقب العاشر، فيما يأمل النصر في التتويج باللقب الغائب عن خزائنه لأكثر من 30 عاًما ، بعدما توج باللقب 6 مرات.

ويعمل كل من فريقي التعاون والفيصلي للتتويج باللقب الثاني في تاريخهما، فيما ينافس فريقي أبها والخليج بحثًا عن أول الألقاب.