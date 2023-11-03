“قلت لا لريال مدريد”.. توتي يعلن رغبته في العودة لروما

اعترف فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما، برغبته في العودة إلى نادي العاصمة والعمل مع المدرب جوزيه مورينيو، مشيرا إلى أن رحيله عن الفريق لا يزال يشعر بالإحباط.

وقال توتي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا: "قضيت 30 عامًا في روما، أظهرت الاحترام للجميع وتخليت عن وظائف أخرى، قلت لا لريال مدريد والآخرين لأنني أردت هذا القميص، فقط قميص الجيالوروسي الذي أحمله بداخلي".

وأضاف: "لم تعجبني الطريقة التي انتهت بها قصتي مع روما، عندما لا يعودون بحاجة إليك في كرة القدم، يضيع الاحترام، إذا ابتعدنا أنا ومالديني وديل بييرو وباجيو عن كرة القدم، فهذا يعني شيئًا ما، أليس كذلك؟".

وواصل أسطورة روما: "أود العودة بدور محدد، وأود أن أعود مع مورينيو، فهو رقم واحد، وأنا أحترمه كثيرًا، ويؤسفني أنني لم أتدرب تحت قيادته في مسيرتي".

وأنهى صاحب الـ47 عاما قائلا: "في روما يعرفون ذلك، أنهم إذا احتاجوني لأشياء جدية سأكون سعيدًا بتقديم المساعدة لهم".

يذكر أن توتي لم يلعب في مسيرته سوى لنادي روما، حيث لعب للفريق الأول لمدة 24 عاما خاض خلالهم ما مجموعه 783 مباراة، وسجل 307 أهداف وقدم 208 تمريرات حاسمة.