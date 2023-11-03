بلينكن يصل تل أبيب لبحث وضع المدنيين الفلسطينيين

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح الجمعة، إلى تل أبيب، في جولته الثانية في الشرق الأوسط خلال بضعة أسابيع.

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ويلتقي بلينكن، اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحضر اجتماعاً لحكومته الأمنية، حيث يعتزم الضغط على إسرائيل بصورة خاصة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في ظل الحرب الجارية مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقبيل مغادرته واشنطن، الخميس، قال بلينكن للصحافيين إن التركيز سينصب أيضا على مستقبل غزة عند هزيمة حماس إذا ما تحققت، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسبل ضمان عدم اتساع نطاق الصراع، وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة وسط تزايد التحذيرات من ارتفاع أعداد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي للقطاع.

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وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تأمين الإفراج عن أكثر من 200 رهينة محتجزين لدى حماس سيكون من القضايا التي سيتم بحثها خلال الزيارة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، تطويق قطاع غزة، معقل حماس، بعد أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة على القطاع المحاصر، حيث الوضع الإنساني كارثي.

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