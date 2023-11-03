89.5 مليار دولار مبيعات آبل في 3 أشهر

قالت شركة آبل الأميركية إن مبيعات الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بلغت 89.5 مليار دولار، بتراجع نحو 1% وهو أكثر مما توقعته وول ستريت عند 89.28 مليار دولار.

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كشفت شركة آبل، أمس الخميس عن ارتفاع مبيعات أجهزة آيفون بنسبة 2.8% ما ساعد على تعويض الانخفاضات الكبيرة في مبيعات أجهزة ماك وiPad.

أما بالنسبة للسنة المالية بأكملها لشركة آبل، فقد سجلت مبيعات بقيمة 383.29 مليار دولار، بانخفاض حوالي 3 بالمئة عن العام المالي 2022 .

ونجح عملاق التكنولوجيا الأميركي، ومقره ولاية كاليفورنيا، في التغلب على الركود العالمي للهواتف الذكية بشكل أفضل من العديد من منافسيه.

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وارتفع صافي الدخل بنحو 11% إلى حوالي 22.96 مليار دولار، مقابل 20.72 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 1.46 دولار مقابل توقعات عند 1.39 دولار.

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