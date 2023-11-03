قيادة وغياب يشعلان قمة الشباب والاتحاد

اشتعلت قمة الشباب والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري روشن السعودي قبل انطلاقها بساعات.

ويستضيف الشباب نظيره الاتحاد في استاد الملك فهد الدولي بتمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ضمن مناغسات الأسبوع الـ12 للدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

وستكون مباراة الشباب والاتحاد بمثابة قمة الجولة، إذ يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب، كما يخوضان المواجهة المرتقبة منتشيان بعد تحقيقهما للفوز وتخطي دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

عودة القائد إيفر بانيجا

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإنه قد تأكدت مشاركة الأرجنتيني إيفر بانيجا، قائد فريق الشباب، في القائمة الأساسية التي ستواجه الاتحاد.

وكان الكرواتي إيجور بيسكان مدرب الشباب وضع بانيجا على دكة البدلاء خلال مواجهة الفتح الماضية ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، قبل أن يشارك في الربع الأخير منها، وجاء ذلك لإراحته بشكل كامل لمواجهة الاتحاد المرتقبة.

كيف يلعب الشباب ضد الاتحاد في دوري روشن؟

ووفقا لـ"الرياضية"، سيشارك مع الشباب كل من البلجيكي يانيك كاراسكو والبرازيلي جونيور، فيما يقود الدولي السنغالي الحبيب ديالو خط الهجوم.

وسيستمر المدافع الشاب نادر الشراري باللعب إلى جانب الدولي المغربي رومان سايس في خط الدفاع، بسبب غياب البرازيلي إياجو سانتوس عقب طرده في مباراة أبها الماضية دوريًّا.

غياب إيجور كورونادو عن الاتحاد ضد الشباب في دوري روشن

وفي سياق القمة، تأكد غياب البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب الاتحاد، عن المباراة المنتظرة، بسبب عدم الجاهزية الكاملة.

ويرجح أن يختار البرتغالي سانتو، مدرب الفريق، الوجه الصاعد فيصل الغامدي بدلًا من اللاعب البرازيلي في المباراة، على أن يحدد ذلك بشكل نهائي في الاجتماع الفني الذي يسبق التوجه إلى ملعب المباراة.

يذكر أن الشباب يحتل المركز الـ11 في دوري روشن برصيد 12 نقطة، مبتعدا بفارق 9 نقاط عن الاتحاد صاحب المرتبة السادسة، الذي يملك 21 نقطة.