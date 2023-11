كلوب: لا أعرف شيئا عن عرض الاتحاد لمحمد صلاح

عاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، للحديث عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز من الانتقال للاتحاد حامل لقب الدوري السعودي.

وكان الاتحاد حاول ضم صلاح في الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض العرض وتمسك بالنجم المصري.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة عن عرض الاتحاد: "لا أعرف أي شيء عن العرض، وهذا ليس مهمًا في الحقيقة".

🗣️ "Mo is here. I didn't think a second about it"

