كلوب: لا أعرف شيئا عن عرض الاتحاد لمحمد صلاح

عاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، للحديث عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز من الانتقال للاتحاد حامل لقب الدوري السعودي.

وكان الاتحاد حاول ضم صلاح في الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض العرض وتمسك بالنجم المصري.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة عن عرض الاتحاد: "لا أعرف أي شيء عن العرض، وهذا ليس مهمًا في الحقيقة".

🗣️ "Mo is here. I didn't think a second about it" Jurgen Klopp on if Mo Salah was close to leaving Liverpool in the summer pic.twitter.com/1XjeAvSB82 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 3, 2023

وأضاف: "أقول ذلك لأن مو هنا معنا ويقدم هذه المستويات الاستثنائية التي يشاهدها الجميع في الدوري الإنجليزي".

وأردف: "لم يأت إلي محمد صلاح بشأن طلب الرحيل، ولم أفكر في الأمر (السماح له بالرحيل) للحظة، هو يستمتع حقًا بالفريق حاليا".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "هو معنا ويؤدي بشكل رائع ويمكنك أن ترى أنه يستمتع كثيرًا، هو في حالة جيدة خارج الملعب أيضا".