مركز الملك سلمان للإغاثة: “ساهم” هي المنصة الوحيدة لجمع التبرعات ولا تتقاضى أي رسوم

نوه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن منصة "ساهم" هي المنصة الوحيدة لجمع التبرعات الخارجية في المملكة، مشيرًا إلى أن المنصة لا تتقاضى أي رسوم لعملية التبرع.

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وأكد مركز الملك سلمان، في بيان له اليوم الجمعة، أن هناك حاجة كبيرة في غزة للمساعدات وما وصل إليها لا يكفي في ظل المعاناة الإنسانية الناجمة عن الهجمات العسكرية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل وحشي، واستخدام إجراءات تعسفيةً لإعاقة العمل الإنساني داخل فلسطين.

وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لحملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بمبلغ وقدره 50 مليون ريال.

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