يونيون برلين يدعم فيشر رغم تلقي 11 هزيمة متتالية

أبدى ديرك زينجلر رئيس نادي يونيون برلين الألماني دعمه للمدير الفني أورس فيشر رغم تلقي الفريق 11 هزيمة متتالية في كل المسابقات.

وقال زينجلر قبل المباراة المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت غدا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني إن التساؤلات دارت حول "من يجب أن نسند إليه المهمة الصعبة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح وقيادته بشكل يمكنه من حصد النقاط اللازمة للبقاء في البوندسليجا".

وأضاف :"والإجابة بشأن الشخص الذي من المفترض أن يؤدي هذا الدور كانت : اورس فيشر".

وأشار زينجلر إلى أن الأمر لا يتعلق بالامتنان فيما يتعلق بنجاح الماضي، وإنما :"لأننا نثق في أنه مدرب رائع يمكنه حل هذا الوضع الصعب."

وتولى السويسري فيشر تدريب يونيون برلين عام 2018 وقاد الفريق للصعود إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى خلال موسمه الأول، وقد حقق الفريق خطوات جيدة في البوندسليجا وأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كذلك حقق يونيون برلين الفوز في أول ثلاث مباريات له في الموسم الحالي لكنه خسر جميع المباريات الـ 11 التالية، من بينها ثلاث مباريات في دوري الأبطال.

وتراجع يونيون برلين إلى المركز الخامس عشر في جدول الدوري، وفي حال استمرار النتائج المتواضعة، قد يتراجع عبر المرحلة المقبلة من الدوري.

وأثارت كبوات الفريق المتتالية التوقعات حول أن أيام فيشر في منصبه قد تكون معدودة، لكن المدرب نال دعم مسؤولي النادي وكذلك اللاعبين.