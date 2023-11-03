مركز الملك سلمان للإغاثة: إذا وجدت هدنة سيفتح باب التطوع الصحي لمساعدة الأشقاء في غزة

قال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، إن المركز بدأن بتطبيق الخطة العاجلة لإيصال المساعدات الطبية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أنه المركز يسعى لدعم المستشفيات في غزة بالوقود لاستمرار عملها.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، اليوم الجمعة،أنه "إذا وجدت هدنة سيفتح باب التطوع الصحي لمساعدة الأشقاء في غزة".

في السياق، تجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر منصة "ساهم"، 186 مليون ريال حتى الآن، بإجمالي 371227 متبرعين.

وتأتي المملكة في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

ونوه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن منصة "ساهم" هي المنصة الوحيدة لجمع التبرعات الخارجية في المملكة، مشيرًا إلى أن المنصة لا تتقاضى أي رسوم لعملية التبرع.

وأكد مركز الملك سلمان، في بيان له اليوم الجمعة، أن هناك حاجة كبيرة في غزة للمساعدات وما وصل إليها لا يكفي في ظل المعاناة الإنسانية الناجمة عن الهجمات العسكرية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل وحشي، واستخدام إجراءات تعسفيةً لإعاقة العمل الإنساني داخل فلسطين.