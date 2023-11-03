أعلنت هيئة التراث، اليوم الجمعة، ضبط 6 مخالفات لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني في عدد من مناطق المملكة.

وأكدت هيئة التراث في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المخالفات كانت كالتالي: مخالفتان جراء التعدي على مواقع أثرية في منطقتي الرياض والجوف، ومخالفتان حيازة قطع أثرية غير مسجلة بمنطقة المدينة المنورة، مخالفة الاتجار بالآثار المنقولة دون الحصول على ترخيص في منطقة مكة، ومخالفة استيراد قطع أثرية دون الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة التراث في الرياض.

وشدد هيئة التراث على أنها تتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة إحالتهم إلى لجنة النظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها نظامًا.