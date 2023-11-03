مكتب نتنياهو: تم إبلاغ بلينكن برفض دخول أي وقود إلى قطاع غزة

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم (الجمعة)، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب، في مقر وزارة الأمن "الكيريا" في تل أبيب.التقى الاثنان وجهاً لوجه، ومن ثم عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس الوزراء الحربي.

وفي بداية اللقاء الموسع، قدم رئيس الوزراء نتنياهو لوزير الخارجية والوفد المرافق له أجزاء من الفيلم الذي أعده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والذي يظهر هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقال مكتب رئيس الوزراء بعد لقاء نتنياهو بلينكن: لن يدخل الوقود إلى قطاع غزة.