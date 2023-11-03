إيلون ماسك يحذر من الروبوتات الشبيهة بالبشر

حذر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، من تطور "الروبوتات الشبيهة بالبشر" التي يمكن أن تتداخل في مختلف جوانب الحياة اليومية للإنسان.

وأضاف ماسك "أنه يجب علينا أن نظهر قلقًا كبيرًا تجاه هذه الروبوتات التي يمكنها متابعة الأفراد في أي مكان، وسأل: ماذا سيحدث إذا تحسنت برمجياتها في يومٍ من الأيام وأصبحت غير لطيفة؟".

وفي لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، على هامش أول قمة للذكاء الاصطناعي في العالم، أشار إلى أنه من الممكن أن نصل إلى مرحلة لا تكون فيها هناك حاجة لأي عمل ضروري.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يشبه الجني السحري القادر على تحقيق كل الأماني، مشيرًا إلى أن التحديات المستقبلية تتمثل في كيفية إيجاد معنى للحياة.

تجدر الإشارة إلى أن قمة الذكاء الاصطناعي انتهت يوم الخميس بعد استمرارها ليومين، وتم التوافق بين الحكومات الغربية والشركات المشاركة على نظام جديد لاختبارات السلامة للجيل القادم من الذكاء الاصطناعي.