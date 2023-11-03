مبيعات “أبل” في 2023.. أرقام خيالية تفوق عشرات الدول

تواصل شركة "أبل" الأمريكية - متعددة الجنسيات، النمو الكبير رغم التحديات العالمية، بطريقة تفوق الناتج المحلي لعشرات الدول العربية والأوروبية.

وفي السنة المالية الكاملة لعام 2023، سجلت شركة Apple مبيعات بقيمة 383.3 مليار دولار وأرباحا بقيمة 97.0 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 394.3 مليار دولار من المبيعات و99.8 مليار دولار من الأرباح المسجلة للعام المالي 2022.

وتعتبر "أبل" أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار، بما يفوق ميزانيات عشرات الدول، وهو الإعلان الذي أحدث ضجة كبيرة في 2022.

تساوي إيران وأكبر من باكستان

بمقارنة مبيعات الشركة العالمية بالناتج المحلي لبعض الدول نجد أنها تقترب من مساواة إيران الذي يبلغ الناتج المحلي لها 388,544 مليار دولار، كما تتجاوز الناتج المحلي لدولة مثل باكستان (376,533 مليار دولار).

أكبر من 6 دول عربية غير مجتمعة بينها العراق وقطر

تتجاوز مبيعات الشركة العالمية الناتج المحالي لدول مثل العراق (264,182 مليبار دولار)، وقطر (237,296 مليار دولار)، والجزائر (191,913 مليار دولار)، والكويت (184,558 مليار دولار)، والمغرب (134,182 مليار دولار)، وعمان (114,667 مليار دولار).

أكبر من 10 دول مجتمعة بينها تونس وليبيا

كما قد تتجاوز مبيعاتها 10 دول مجتمعة بينها دول عربية مثل السودان (51,662 مليار دولار)، الأردن (47,451)، تونس (46,665)، ليبيا (45,752)، تركمانستان (45,611)، أوغندا (45,559)، البحرين (44,391)، الكاميرون (44,342)، بوليفيا (43,069)، بارغواي (41,722).