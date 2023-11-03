“سأعود قريبا”.. نيمار يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد عملية الصليبي

وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، رسالة لجماهير "الزعيم" بعدما أجرى عملية الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية في بلاده البرازيل.

وخضع نيمار لعملية الرباط الصليبي صباح الخميس في مستشفى ماتردي بالبرازيل، لتنجح العملية بحسب ما كشف عنه الطبيب المعالج للنجم البرازيلي.

وقال نيمار في مقطع فيديو نشره الهلال عبر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "مرحبًا جماهير الهلال، شكرًا على كل الحب".

وأضاف صاحب الـ31 عاما: "كل شيء تم بشكل جيد، سأعود قريبًا معكم، قبلة لكم ثقة في الله، شكرًا على الدعم، وداعًا".

وأصيب نيمار مع منتخب البرازيل بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى خلال الخسارة 2-0 أمام أوروجواي يوم 17 أكتوبر الماضي، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب ما ذكرته شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية أمس الأربعاء فإن العملية الجراحية ستجرى في البرازيل بناءً على رغبة نيمار.

وكان لاسمار مسؤولاً عن العملية الجراحية التي أجراها اللاعب البرازيلي عام 2018، لتصحيح كسر في قدمه اليمنى، وهو أحد الأطباء الثلاثة الذين أجروا العملية الجراحية في مارس من العام الجاري، إثر إصابة في أربطة الكاحل.

وأشارت "جلوبو سبورت" إلى أن الوقت المتوقع لتعافي نيمار هو حوالي 10 أشهر.