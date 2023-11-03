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استشاري في طب الأسرة والمجتمع: الإنفلونزا خامس مسبب للوفاة في المملكة

3 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
الدكتور أكرم الحازمي
الدكتور أكرم الحازمي

كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع، الدكتور أكرم الحازمي، خطورة مضاعفات الإصابة بفيروسات الإنفلونزا.

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وأوضح الحازمي في تصريحات لـ "الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الإنفلونزا من الممكن أن تتسبب بمضاعفات خطيرة مما يجعلها من أهم الأمراض التي تسبب الوفاة، الإنفلونزا تعد خامس مسبب للوفاة في المملكة حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

وأكد الدكتور أكرم الحازمي، أن الزكام نادرا ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصيب الجهاز التنفسي السفلي، بعكس الإنفلونزا التي قد تؤدي الإصابة بها إلى أعراض اتهابات الرئة والشعب الهوائية.

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وبين استشاري طب الأسرة والمجتمع، أن معظم الأمراض التنفسية يكون علاجها موجه للأعراض مثل خوافض الحرارة ومسكنات الآلم ويتم التفريق بين الزكام والإنفلونزا من خلال حدة الأعراض والمضاعفات.

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