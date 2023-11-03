استشاري في طب الأسرة والمجتمع: الإنفلونزا خامس مسبب للوفاة في المملكة

كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع، الدكتور أكرم الحازمي، خطورة مضاعفات الإصابة بفيروسات الإنفلونزا.

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وأوضح الحازمي في تصريحات لـ "الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الإنفلونزا من الممكن أن تتسبب بمضاعفات خطيرة مما يجعلها من أهم الأمراض التي تسبب الوفاة، الإنفلونزا تعد خامس مسبب للوفاة في المملكة حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

فيديو | استشاري طب الأسرة والمجتمع د. أكرم الحازمي: الإنفلونزا خامس مسبب للوفاة في المملكة.. والزكام نادرا ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/c87LyKLgeu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 3, 2023

وأكد الدكتور أكرم الحازمي، أن الزكام نادرا ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصيب الجهاز التنفسي السفلي، بعكس الإنفلونزا التي قد تؤدي الإصابة بها إلى أعراض اتهابات الرئة والشعب الهوائية.

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وبين استشاري طب الأسرة والمجتمع، أن معظم الأمراض التنفسية يكون علاجها موجه للأعراض مثل خوافض الحرارة ومسكنات الآلم ويتم التفريق بين الزكام والإنفلونزا من خلال حدة الأعراض والمضاعفات.

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