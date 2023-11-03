الهلال يكسر سلسلة الفتح ويبتعد في صدارة دوري روشن

كسر الهلال سلسلة انتصارات مضيفه الفتح، بعدما تغلب عليه بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية" ضمن الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

وألحق الهلال الهزيمة بالفتح بعد أن حقق "فارس الأحساء" 4 انتصارات متتالية في دوري روشن لهذا الموسم.

في المقابل، واصل "الزعيم" نتائجه المميزة، بتحقيقه الانتصار الخامس على التوالي في المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة، ليبتعد في صدارة جدول ترتيب دوري روشن بفارق 7 نقاط عن غريمه النصر، أقرب الملاحقين، علمًا بأن الفريق الأصفر لعب مباراة أقل حتى الآن.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع.

وسجل ثنائية الهلال في مباراة اليوم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 5، وسالم الدوسري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني.