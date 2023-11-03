تعادل مثير في مباراة بـ6 أهداف بين الفيحاء والطائي

تعادل الفيحاء مع مضيفه الطائي بنتيجة 3-3 مساء اليوم الجمعة في مباراة أقيمت على ملعب "ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي" ضمن الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

وسجل أهداف الطائي إينزو روكو وراكان العنزي وبيرنارد مينساه في الدقائق 21 و24 و29.

أما أهداف الفيحاء فأحرزها أنتوني نواكايامي وهنري أونيكورو وفاشيون ساكالا في الدقائق 15 و67 و70.

في مباراة مثيرة شهدت 6 أهداف.. الطائي والفيحاء يتعادلان إيجابيًا 🤝 📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/xGtlk9XtTm — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023

التعادل هو الثاني للطائي مقابل 3 انتصارات و7 هزائم.

أما الفيحاء فحقق تعادله السادس مقابل 3 انتصارات و3 هزائم.

ورفع الطائي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ12، كما رفع الفيحاء رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن.