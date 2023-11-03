أخبار الرياضة

تعادل مثير في مباراة بـ6 أهداف بين الفيحاء والطائي

3 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
الطائي والفيحاء
الطائي والفيحاء

تعادل الفيحاء مع مضيفه الطائي بنتيجة 3-3 مساء اليوم الجمعة في مباراة أقيمت على ملعب "ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي" ضمن الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

وسجل أهداف الطائي إينزو روكو وراكان العنزي وبيرنارد مينساه في الدقائق 21 و24 و29.

أما أهداف الفيحاء فأحرزها أنتوني نواكايامي وهنري أونيكورو وفاشيون ساكالا في الدقائق 15 و67 و70.

التعادل هو الثاني للطائي مقابل 3 انتصارات و7 هزائم.

أما الفيحاء فحقق تعادله السادس مقابل 3 انتصارات و3 هزائم.

ورفع الطائي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ12، كما رفع الفيحاء رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن.

الطائي والفيحاء
الطائي والفيحاء
الطائي والفيحاء
الطائي والفيحاء
الطائي والفيحاء
الطائي والفيحاء