بنزيما وحمدالله يقودان هجوم الاتحاد أمام الشباب

أعلن البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، تشكيل فريقه استعدادًا لمباراة الشباب التي تقام بعد قليل من مساء اليوم الجمعة في دوري روشن للمحترفين.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الشباب باستاد الملك فهد الدولي ضمن الجولة 12 من المسابقة.

ويدفع سانتو بالقوة الضاربة الهجومية، حيث يلعب كريم بنزيما، وعبدالرزاق حمدالله، ورومارينيو.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

تشكيل الاتحاد لمباراة الشباب

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: لويز فيليبي – حسن قاش – مهند الشنقيطي – زكريا هوساوي.

خط الوسط: سلطان الفرحان – فيصل الغامدي – نجولو كانتي.

خط الهجوم: كريم بنزيما – عبدالرزاق حمدالله – رومارينيو.