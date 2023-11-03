انفرد بوصافة الهدّافين.. ميتروفيتش يقترب من كريستيانو رونالدو

انفرد الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بالمركز الثاني في قائمة هدّافي دوري روشن للمحترفين، بعد تسجيله هدفًا في مباراة الفتح مساء اليوم الجمعة.

وأحرز ميتروفيتش هدفًا ليقود الهلال للفوز على الفتح بنتيجة 2-0 ضمن الجولة 12 من المسابقة.

وجاء هدف المهاجم الصربي عند الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.

ورفع ميتروفيتش رصيده من الأهداف في الموسم الجاري من دوري روشن إلى الرقم 9.

وفض ميتروفيتش الشراكة مع أندرسون تاليسكا، نجم النصر، الذي سجل 8 أهداف في المركز الثالث بالقائمة.

في المقابل، اقترب ميتروفيتش من حصيلة كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي يتصدر ترتيب هدّافي المسابقة برصيد 11 هدفًا.

ويلعب النصر ضد الخليج غدًا السبت في الجولة 12 من المسابقة.