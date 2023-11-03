مشاركة عالمية في مهرجان الأوبرا الدولي بالرياض (صور)

انطلقت الأمسية الأولى من مهرجان الأوبرا الدولي في نسخته الثانية، الذي ينظمه هيئة الموسيقى على مدى ثلاثة أيام في المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة بالرياض.

شهدت الأمسية مشاركة عدد من فناني الأوبرا وتضمنت معزوفات ووصلات أوبرالية شهيرة.

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كما قام الزوار بزيارة "معرض فرانكو زيفيريلي" والتعرف على الإرث المرتبط بمسيرة المخرج الإيطالي في عالم الأوبرا.

وتهدف هيئة الموسيقى من خلال المهرجان إلى تأسيس حدث سنوي دولي يحتفي بالأوبرا كشكل فني مهم، ويستهدف محبي الموسيقى ويساهم في إثراء الثقافة المحلية وتعزيز التبادل الثقافي الدولي.

تأتي هذه المبادرة تحت مظلة رؤية السعودية 2030 وحرص وزارة الثقافة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.