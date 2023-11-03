الشباب يزيد معاناة الاتحاد في دوري روشن

زاد الشباب معاناة ضيفه الاتحاد في الموسم الجاري من دوري روشن للمحترفين، بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0 على ستاد الملك فهد الدولي مساء اليوم الجمعة في قمة مباريات الجولة 12 من المسابقة.

وسجل كارلوس جونيور هدف الشباب الوحيد من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 14.

وفشل الاتحاد في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، حيث حقق 3 تعادلات، وخسر مرتين.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن.

في المقابل، عاد الشباب إلى طريق الانتصارات بعد أن كان خسر من أبها في الجولة الماضية.

وحقق الشباب انتصاره الرابع هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات، و5 هزائم.

ورفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع.