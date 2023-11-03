رسميًا.. الهويش ضمن 24 حكمًا في كأس العالم للأندية

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 24 حكمًا للإشراف على مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل.

وتم اختيار 24 حكمًا للمباريات، منهم 5 حكام رئيسيين، و10 حكام مساعدين و8 حكام فيديو وحكم مساعد.

وشهدت القائمة 3 حكام سعوديين، هم حكم الساحة محمد الهويش، والمساعدان خلف الشمري، وياسر السلطان.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، بمشاركة 7 فرق هي الاتحاد بصفته بطل دوري روشن للمحترفين موسم 2022-2023، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني عن قارة آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى "الكونكاكاف"، وبطل كوبا ليبرتادوريس الذي لم يتم تحديده حتى الآن.

ومن المقرر أن يتحدد مقعد بطل كوبا ليبرتادوريس غدًا السبت إذ يلتقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وفلومينينزي البرازيلي في المباراة النهائية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.