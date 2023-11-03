أهالي وزوار الطائف يستمتعون بالأجواء الماطرة

شهدت محافظة الطائف، مساء يوم الجمعة، هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة حفّزت الأهالي والزوار للخروج إلى المنتزهات والأودية للاستمتاع بالأجواء وتوثيق مناظر الشلالات والسيول المتدفقة من المرتفعات.

"الوئام" التقت، المواطن خالد العتيبي، الذي يرى أن محافظة الطائف في هذه الأيام تنعم بأجواء خلابة وباردة نسبياً تدفعهم للجوء للرحلات البرية خصوصاً في إجازة نهاية الأسبوع، لا سيما بعد هطول الأمطار، ما يساعد في زيادة روعة جمال البر في المنطقة.

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واعتبر أن الرحلات فرصة سانحة لحفز الهمم، وتمنح المرء الراحة النفسية.

من ناحيته، قال سلطان المالكي إن محافظة الطائف تحتوي على خيارات متنوعة من المتنزهات والمسطحات الخضراء سواء داخل المحافظة أو بالمراكز المجاورة لها كالشفا والهدا وغيرها.

وأضاف أن هذه الإجازة تعد المتنفس الأخير للأبناء قبل بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول مطلع الأسبوع المقبل.