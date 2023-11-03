الفتح أحدث الضحايا.. الهلال يحافظ على رقم مميز في دوري روشن

حافظ الهلال، متصدر ترتيب دوري روشن للمحترفين، على رقم مميز هذا الموسم بعد فوزه على الفتح مساء اليوم الجمعة.

وواصل الهلال سلسلة انتصاراته في دوري روشن، بعدما تغلب على نظيره الفتح بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 12 من المسابقة.

ويعد الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة في الموسم الجاري من دوري روشن حتى الآن.

وحافظ "الزعيم" على سجله خاليًا من الهزائم في 12 مباراة، إذ لم يستطع أي فريق أن يقهر فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، حيث حقق الفوز 10 مرات، مقابل تعادلين.

وخلف الهلال في قائمة أقل الفرق تعرضًا للخسارة، يأتي التعاون الذي خسر مرة وحيدة حتى الآن، جاءت على يد الأهلي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن النصر، الذي يلاقي الخليج غدًا السبت ضمن الجولة 12.