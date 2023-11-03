دوجلاس كوستا على رادار 3 أندية من دوري روشن

بات البرازيلي دوجلاس كوستا، نجم لوس أنجلوس الأمريكي الحالي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ سابقًا، قريبًا من الانضمام إلى أحد أندية دوري روشن للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وانتقل دوجلاس كوستا من يوفنتوس إلى لوس أنجلوس في يوليو 2022، لكن عقد اللاعب البرازيلي ينتهي مع فريقه الأمريكي يناير المقبل.

وانتهى الموسم في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن كوستا لن يخوض مباريات إضافية مع لوس أنجلوس بموجب العقد الحالي.

ووصل كوستا إلى السعودية اليوم الجمعة، والتقطته عدسات الكاميرات في مدرجات ستاد الملك فهد الدولي وهو يشاهد مباراة الشباب والاتحاد في الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

من جانبه، ذكر الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن هناك 3 أندية من دوري روشن تريد التعاقد مع كوستا في صفقة انتقال حر.

لكن الصحفي الإيطالي الشهير لم يكشف هوية الأندية الثلاثة.

وأضاف رومانو أن كوستا، صاحب الـ33 عامًا، لايزال ينتظر عرضًا من يوفنتوس للعودة إلى صفوفه، لكن الصفقة لم تحصل على الضوء الأخضر في النادي الإيطالي حتى الآن.

وبعد حضوره مباراة الشباب والاتحاد اليوم، تشير التكهنات إلى أن الناديين أو أحدهما على الأقل بين الأندية الثلاثة المهتمة بخدمات النجم البرازيلي.