مجازر جديدة للاحتلال في غزة.. عشرات الشهداء بقصف مدرسة ومنزل

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة، يوم الجمعة، في قطاع غزة، حيث استشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون.

وقُصِف منزل عائلة عواد بعدة صواريخ من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتل العديد من أفراد العائلة.

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وتحول المنزل المستهدف إلى أنقاض وتضررت منازل أخرى في المنطقة.

لقطات مصورة أظهرت هبة الأهالي لإنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء، وقام رجال الدفاع المدني بنقل عدد كبير من الضحايا إلى المستشفى.

وصل المصابون إلى مجمع ناصر الطبي، وكان معظمهم أطفال، وكان أحدهم يحمل جثة طفل صغير ويصرخ بأن هذه هي أهداف صواريخ الاحتلال.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أيضاً، مجزرة جديدة خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد قصفها مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.