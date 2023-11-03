سيول تغرق الشوارع والسيارات في مكة (فيديو)

شهدت مكة المكرمة، مساء يوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة أدت إلى اجتياح السيول للشوارع وغمر السيارات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي جريان السيول في الشوارع وحصارها للسيارات والمارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أوضح أن المنطقة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية.

وسجلت اليوم 60 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 9 مناطق، وكانت منطقة مكة المكرمة هي الأعلى بمعدل كميات الأمطار حيث بلغت 74.4 ملم في طريق الكر و32 ملم في متنزه سيسد بمحافظة الطائف، تلتها منطقة حائل بتسجيل 25.6 ملم في قرية عقدة.