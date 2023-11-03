مدرب نيوكاسل يشيد بالأداء الجماعي لفريقه

أشاد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، بالأداء الجماعي للفريق بعد الفوز الثمين على مانشستر يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأقصى نيوكاسل يونايتد مانشستر يونايتد من دور الـ16 من البطولة، بعد الفوز عليه 3-0 أول أمس الأربعاء.

وكان نيوكاسل يعاني من إصابات وهو ما دفع هاو لإجراء 8 تبديلات في التشكيل الأساسي لمباراة مانشستر يونايتد.

وكان من بين التعديلات التي أجراها هاو الدفع بجو ويلوك، الذي عاد للفريق وسجل هدفا، بينما شارك إيميل كرافث في أولى مبارياته بعد غيابه عن الفريق لمدة 14 شهرا بسبب الإصابة.

ويستعد نيوكاسل لموجهة أرسنال غدًا السبت في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وقال هاو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أرسنال نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الألمانية "كان من الرائع منح الجميع فرصة وأعتقد أن رد فعلهم كان رائعا".

وأضاف المدرب "كان مجهودًا جماعيًا رائعًا، رأيت أن الروح والعزيمة والعقلية الجماعية كانت في أعلى مستوياتها".

وأكمل "بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا لفترة طويلة قدموا أداءً رائعًا، على سبيل المثال إيميل كرافث، غاب 14 شهرًا بسبب إصابة طويلة، يالها من عودة، وأيضا لعب في مركز قلب الدفاع".

وواصل هاو "أول مباراة يشارك فيها جو ويلوك من البداية منذ فترة طويلة، وتصدرها بهدف، لذلك فهي قصص رائعة، نحن في وضع جيد ذهنيًا عقب هذا الفوز، أعتقد أن الفريق ككل سيرتفع بعد هذا الأداء".

وسُئل هاو عما إذا كان الفريق سيفتقد للاعبين الذين سيغيبون عن مباراة أرسنال بسبب الإصابة، فرد بقوله "أعتقد، نعم، لا يمكن نكران هذا، الكثير من هؤلاء اللاعبين يلعبون في مراكز هجومية، لذلك فإن هذا يقلص من خياراتنا في هذه المنطقة".