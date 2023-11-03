غضب مورينيو يمهد لانتقال سمولينج إلى دوري روشن

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن غضب جوزيه مورينيو، مدرب روما، إزاء تأجيل عودة لاعبه كريس سمولينج للملاعب بسبب الإصابة الطويلة التي أبعدته عن الميدان لفترة طويلة.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن العلاقة بين مورينيو والمدافع الإنجليزي كريس سمولينج تدهورت بشكل كبير، ما قد يساهم في انتقاله إلى دوري روشن.

وكان من المتوقع أن يعود سمولينج إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولي في أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيل عودته إلى نوفمبر الجاري بسبب تجنبه للعلاجات الكلاسيكية لتخفيف الآلام أو تناول مضادات الالتهاب.

وأكد التقرير أن مورينيو عبّر عن انزعاجه من هذا الموقف ما يشير إلى إمكانية رحيل سمولينج في يناير المقبل إذا تلقى عروضًا من السعودية.

وفي حال رحيل سمولينج، فإن إدارة نادي روما حددت 3 بدائل لتعويض غيابه، وهم تريفوه تشالوباه من تشيلسي، وعمر سوليت من سالزبورج النمساوي، وإريك داير من توتنهام هوتسبير.

ويتميز داير حاليًا كواحد من أبرز الخيارات الممكنة لنادي روما، خاصةً مع انتهاء عقده الحالي مع توتنهام في يونيو المقبل.