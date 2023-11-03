قانوني يحسم جدل العقوبة.. هل يغيب تاليسكا ضد الخليج والوحدة؟

قدمت إدارة نادي النصر استفسارًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص القرار الصادر بإيقاف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق، حيث أثيرت تساؤلات حول المباراتين المقصودتين في القرار.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا بإيقاف تاليسكا لمباراتين بعد طرده أمام الاتفاق في مباراة ثمن نهائي كأس الملك.

القرار نص على "ثبوت مخالفة تاليسكا للمادة (48-1-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإيقافه مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها".

لكن الجدل نشب حول تحديد المباراتين في هذا القرار، هل يجب أن تكون إحداهما مباراة كأس الملك، حيث جاء الإيقاف بسبب طرده في البطولة؟ أم يشمل القرار جميع المباريات الرسمية التي يحق لتاليسكا المشاركة فيها؟

وقال الدكتور أيمن الرفاعي، الخبير في شؤون القانون الرياضي ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق سابقًا، في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، إن القرار يجب تطبيقه بحسب نصه".

وأوضح "في حالة إيقاف تاليسكا الصادر بعد طرده أمام الاتفاق، فإن الإيقاف التلقائي سيشمل مباراتي الخليج والوحدة تباعًا في دوري روشن، حيث تعتبر هذه المسابقة هي التي تضمن أول مباراتين رسميتين لفريق النصر بعد اتخاذ العقوبة".

ويلعب النصر ضد الخليج غدًا السبت في الجولة 12 من المسابقة، فيما يلتقي الوحدة يوم 11 نوفمبر الجاري في الجولة 13.