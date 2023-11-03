الأرقام تكشف تراجعًا دفاعيًا كبيرًا للاتحاد

خسر الاتحاد على يد الشباب في دوري روشن للمحترفين، ما أسفر عن تسجيل أرقام سلبية عديدة في مسار الفريق الملقب بـ"العميد".

جاءت المباراة التي جمعت الاتحاد بالشباب على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بفوز الشباب بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد الشباب إلى 15 نقطة، حيث يحتل المركز التاسع.

يُظهر الموسم الحالي تراجعًا كبيرًا في الأداء الدفاعي لفريق الاتحاد، إذ استقبل 9 أهداف في 12 مباراة بالدوري حتى الآن، وبالمقارنة مع الموسم الماضي، فقد استقبل الفريق حامل اللقب 13 هدفًا فقط خلال 30 مباراة.

المباراة أيضًا شهدت هزيمة الاتحاد على أرض الشباب لأول مرة في دوري المحترفين منذ 5 سنوات، حيث كان آخر هزيمة للفريق قد جرت في أغسطس 2018 بنتيجة هدف دون رد.

هذا الموسم تعثر الاتحاد في 5 مباريات متتالية لأول مرة منذ موسم 2019-2020، دون أن يحقق أي انتصار خلال تلك الفترة.

يجدر بالذكر أن الشباب نجح في تقليص الفارق مع الاتحاد في عدد الانتصارات على أرضهم، حيث حقق الشباب الفوز الرابع مقابل 7 انتصارات للاتحاد، بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل بين الفريقين.