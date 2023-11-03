هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور

قررت حكومة هندوراس استدعاء سفيرها لدى إسرائيل- القائمة بالاحتلال- للتشاور حول الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية الهندوراسي، إنريكي رينا، أنه نظرًا للأوضاع المأساوية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في غزة، قررت حكومة الرئيسة زيومارا كاسترو استدعاء سفيرها في إسرائيل على الفور لإجراء مشاورات.

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يأتي هذا القرار بعد أن اتخذت دول أخرى في المنطقة خطوات مماثلة في وقت سابق هذا الأسبوع، مثل تشيلي وكولومبيا، التي استدعتا سفراءهما للتشاور حول الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما قامت بوليفيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.