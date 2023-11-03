وزير خارجية السعودية و4 دول عربية يجتمعون مع بلينكن لبحث تداعيات حرب غزة

أعلن السفير الدكتور سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، سيعقد يوم السبت، اجتماعًا تنسيقيًا مع وزراء خارجية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتخفيف من الأثر الإنساني الذي تسبب فيه.

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ومن المتوقع أن يعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حيث سيؤكدون الموقف العربي الرافض لاستمرار إطلاق النار في فلسطين والدعوة لوقفه فوراً، بالإضافة إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة.

سيتم أيضاً مناقشة مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، جميع الآثار والوسائل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يشكل تهديداً لأمن المنطقة بأسرها.